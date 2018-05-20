وجوه من الحرمين | هذه هي مهام عمدة الحرم في مكة المكرمة آخر تحديث: الأحد 5 رمضان 1439 هـ - 20 مايو 2018 KSA 16:59 - GMT 13:59

تارخ النشر: الأحد 5 رمضان 1439 هـ - 20 مايو 2018 KSA 16:56 - GMT 13:56

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