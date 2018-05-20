وجوه من الحرمين | هذه هي مهام عمدة الحرم في مكة المكرمة آخر تحديث: الأحد 5 رمضان 1439 هـ - 20 مايو 2018 KSA 16:59 - GMT 13:59 تارخ النشر: الأحد 5 رمضان 1439 هـ - 20 مايو 2018 KSA 16:56 - GMT 13:56 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك وجوه من الحرمين | هذه هي مهام عمدة الحرم في مكة المكرمة PDF اطبع إقرأ أيضاً وجوه من الحرمين | مصمم بوابة مكة.. يعزف الموسيقى 16:30 GMT إقرأ أيضاً وجوه من الحرمين | هذه هي مهام عمدة الحرم في مكة المكرمة 18:09 GMT