ما يفعله فتيات وشباب المدينة المنورة لزوارها آخر تحديث: الثلاثاء 21 رمضان 1439 هـ - 05 يونيو 2018 KSA 17:20 - GMT 14:20 تارخ النشر: الثلاثاء 21 رمضان 1439 هـ - 05 يونيو 2018 KSA 17:11 - GMT 14:11 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ما يفعله فتيات وشباب المدينة المنورة لزوارها PDF اطبع إقرأ أيضاً وجوه من الحرمين | أوضاع المعتمرين في المدينة المنورة 13:46 GMT إقرأ أيضاً تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة للصلاة في الروضة الشريفة 14:38 GMT