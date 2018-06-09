تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة للصلاة في الروضة الشريفة آخر تحديث: السبت 25 رمضان 1439 هـ - 09 يونيو 2018 KSA 17:38 - GMT 14:38 تارخ النشر: السبت 25 رمضان 1439 هـ - 09 يونيو 2018 KSA 17:34 - GMT 14:34 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة للصلاة في الروضة الشريفة PDF اطبع إقرأ أيضاً ما يفعله فتيات وشباب المدينة المنورة لزوارها 14:20 GMT إقرأ أيضاً وجوه من الحرمين | هكذا يتم حفظ أمن الحرم النبوي 15:04 GMT