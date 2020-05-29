On Demand | الحلقة الأولى

تستعرض الحلقة الأولى من برنامج on demand أينما كنت مجموعة من الأفلام والمسلسلات التي طرحت في الفترة الأخيرة، أو ستطرح قريباً، ومنها أعمال into the night ، Ozark.

وكما أثرت أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم على حياتنا ، كانت السينما إحدى ضحايا الجائحة، ويحدث عزيز الزامل في البرنامج عن أبرز الأفلام التي تأجل عرضها ومنها فيلم جيمس بوند.

لكن التفاؤل ربما دفع المخرج "كريستوفر نولان" للإعلان عن موعد عرض فيلمه الجديد الذي يسعى بطله إلى العودة إلى الماضي لمنع نشوب حرب عالمية ثالثة، ولم يتغير موعد عرض فيلم tent ، وهو في 17 يوليو المقبل.

