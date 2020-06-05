On Demand | الحلقة الثانية

يتناول عزيز الزامل في الحلقة الثانية من برنامج On Demand ، مجموعة من الأعمال الفنية المطروحة على الشاشة أوالمُرتقب طرحها قريباً.

يكشف عن سر جماهيرية مسلسل ( la casa de papel) في السعودية والمنطقة العربية وكيف أن نجوم المسلسل يرسلون رسائل خاصة لجمهورهم في السعودية والمنطقة .

كما ينتقد البرنامج فيلم al capone، وخصوصا ان سيناريو الفيلم سيء، ولم يكن بالصورة المتوقعة، حيث أن كثيرا من الأحداث لم تكن مرتبطة بالواقع وما تناوله الفيلم للعام الأخير لحياة al capone

ُيلقي البرنامج الضوء أيضا على التوقعات المحيطة بالموسم الرابع لمسلسل west world ، خصوصا النهاية غير المتوقعة للموسم الثالث. كما يتناول البرنامج المسلسل الألماني dark والمعروض على نتفليكس، خصوصا مع قرب طرح الموسم الرابع.

أخيرا، يتناول الزامل العمل الكرتوني الياباني "هجوم العمالقة" والذي من المتوقع أن يُحقق نجاحا كبيرا بالنظر إلى الموسيقى المُستخدمة فيه وجودة التحريك داخل العمل والذي يتوقع أن يصدر الموسم الرابع منه قريبا.

