On Demand | الحلقة الرابعة

تتناول الحلقة مسلسل وساوس، وهو أول مسلسل سعودي أصلي تنتجه شبكة نتفليكس، كما تتناول الحلقة فيلم knives out والذي يعد من الأفلام المميزة وتصنيفه: جريمة، دراما، وغموض، وكذلك يتضمن لمسه كوميدية بين اللقطات الجادة. تتضمن الحلقة أيضا عرضا لمسلسل reasons why 13 وهو مسلسل أمريكي، مبني على رواية بالعنوان ذاته.

يتكلم عن كلاي وهو مراهق يعود من المدرسة إلى منزله بعد يوم شاق ليجد صندوقًا غامضًا أمام عتبة المنزل، ومن هنا تبدأ القصة.

تتناول الحلقة في الجزء الثاني منها الإشارة إلى الفيلم الجديد لراسل كرو (أن هينشيد). تدور أحداث الفيلم حول دور رجل غريب الأطوار يبدأ بتتبع امرأة مع أطفالها وإرعابهم وإفساد حياتهم.

وفي آخر فقرة يُعرّج البرنامج على فيلم جديد لميل غيبسون بعنوان: فورس اوف نيتشر، وهو فيلم أكشن يعتمد على الإثارة والمطارة والتشويق.

