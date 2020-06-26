On Demand | الحلقة الخامسة

تتضمن الحلقة الخامسة من برنامج ONDEMAND، مسلسل VIKINGS المستوحى من الملاحم الأسطورية الإسكندنافية، ومسلسل THE LAST OF US، وهو مسلسل مستوحى من لعبة تحمل الاسم ذاته.

كذلك يتطرق البرنامج إلى فيلم Flight 7500 والذي تدور أحداثه حول مساعدة طيار يواجه مجموعة من الإرهابيين يسيطرون على طائرة مدنية.

ويكشف البرنامج عن إعادة عرض فيلم INCEPTION بإضافات حصرية، في الذكرى العاشرة لإطلاق هذا العمل. ويتناول البرنامج أيضا الصفحة الخاصة التي أطلقتها منصة نتفليكس وتحمل عنوان: "حياة ذوي البشرة السوداء مُهمّة".

