On Demand | الحلقة السادسة

•The Invisible Man الفيلم عبارة عن إعادة صناعة من سلسلة افلام صدرت في الثلاثينيات من القرن الفائت، يتحدث عن امرأة كان يُسيء إليها صديقها الثري، لدرجة أنها كانت تخاف منه بدلًا من أن تُحبه. في اليوم الذي تُقرّر فيه الهرب يصلها خبر انتحاره.. ولكنها يوما بعد يوم تشعر بأنه يراقبها فتعيش دوامة من الرعب...

•Kingsman هو فيلم جاسوسية لا يخلو من الكوميديا، إنتاج بريطاني - أمريكي، مقتبس من قصص مصورة صدرت في العام 2012 ثم تم إنتاجها للسينما.

تعود أحداث الجزء الثالث من الفيلم إلى بداية تأسيس منظمة Kingsman، تتضارب مصالحها مع منظمة أخرى، ولكن المنظمتين تتحدان معًا من أجل تحقيق هدف واحد يهدد العالم.

•The Witch مسلسل فانتازيا مبني على رواية حققت مبيعات عالمية ضخمة، ومن بعدها تم تبني الرواية في لعبة على الـ PlayStation ، واللعبة كذلك حققت ارقاما خيالية ونجاحا واسع.

تحكي القصة عن عالم يعيش فيه وحوش، سحرة، أقزام، وبشر، والبشر لم يعودوا قادرين على حماية انفسهم بعدما اصبحت القارة التي كانوا حكاما لها مليئة بالوحوش نتيجة لما يسمى بتصادم العوالم. وهنا يقرر البشر تعزيز قوتهم وقدراتهم بتطوير مهارات الأطفال وتدريبهم ليكونوا سحرة.

•Lost Bullet ، فيلم أكشن فرنسي، يُعتبر واحدا من أكثر الأعمال متابعة على منصة نتفليكس، يتناول قصة رجل ميكانيكي بارع في تعديل السيارات وتحصينها، يسجن بعد مهمة فاشلة له يقوم فيها في بداية الفيلم بإختراق جدران سميكة لمحل تجاري.

يُسجن هذا الرجل، ولكن فعلته تلقى اهتمام أحد ضباط الشرطة، فيقدم له عرض عمل مع الشرطة من أجل تعديل سيارات الشرطة لتصبح أسرع وأقوى، لكن الضابط يُقتل على يد ضابط آخر فيجد الرجل نفسه في دائرة الخطر لأنه شاهد على الجريمة ويُحاول إثبات هوية القاتل الحقيقي...

