On Demand | الحلقة السابعة

إن خوف رواد السينما من فيروس كورونا بات يؤثر على حضورهم وهو ما دفع بدور السينما إلى إعادة عرض أفلام قديمة، وتأجيل طرح أفلام جديدة راهناً.



فيلم Code 8

الفيلم من عروض الخيال العلمي صدر في آخر العام الفائت وأصبح متاحا في دور السينما. تدور أحداثه حول شاب يتمتع بقدرات خارقة ينضمّ الى عصابة من أجل كسب المال لتأمين العلاج لأمه المريضة.



نتفليكس حصل على حقوق بث فيلم The Prestige

الفيلم الأميركي يجمع بين الغموض والتشويق وأخرجه كريستوفر نولان. قصة الفيلم مقتبسة عن رواية تحمل الأسم ذاته. الفيلم رُشّح لجائزتي أوسكار، كأفضل تصوير وإخراج. تدور القصة حول شخصين يمارسان ألعاب الخفّة.



نتفليكس حصلت على حقوق بث فيلم Scent of a Woman

الفيلم من أفضل أعمال الممثل آل باتشينو، فاز بجائزة الأوسكار عن دوره فيه، وجسّد فيه دور رجل أعمى فقد بصره بسبب مهمّة كن يُنفّذها في الجيش.



مسلسل Good Girls يعود بموسم ثالث.

تدور أحداث المسلسل حول ثلاث ربّات منازل إنما في يوم من الأيام وبسبب ظروف سيئة تمر بهن، يقررن سرقة مُجمّع تجاري، وبعدها ينطلقن في عالم الإجرام، إنما العرض يتمّ في شكل كوميدي.

