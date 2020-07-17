On Demand | الحلقة الثامنة

تتناول الحلقة الثامنة من برنامج on demand

فيلم Bloodshot .. وهو مقتبس من قصص مُصوّرة تتكلم عن راي والذي يقوم بدوره فان ديزل، وهو جندي يقضي أجازة مع زوجته بعدما أتم مهمته العسكرية بنجاح، لكنه يتعرض للاختطاف لاستخلاص معلومات تخص مهمة سابقة له.



فيلم Gladiator

تحدث البرنامج عن سعي نتفيلكس إلى إضافة ثقل جميل في مكتبة أفلامها القديمة بإضافة فيلم Gladiator

وهو الفيلم الي حاز خمسة جوائز أوسكار من بينها جائزة أفضل فيلم.

تدور أحداثه حول انتقام قائد روماني سابق من الإمبراطور الفاسد الذي حكم عليه بالعبودية وقتل عائلته.



مسلسل I Know This Much Is True ..

إنه مسلسل قصير أمريكي، من ست حلقات. تتحدّثوالقصة عن حياة أخوين توأم، والمشاكل التي يمرون بها في حياتهم منذ الطفولة وحتى بلوغهم سن الأربعين سنة.



فيلم Soul

الفيلم يجمع بين المغامرة والكوميديا. يتحدث عن شخصية جو والي، يؤدّيها الممثل جيمي فوكس، وهو أستاذ موسيقى الجاز في مدرسة. كان حلم حياته الدائم ان يعزف على المسارح. قبل أن يُحقق حلمه، يتلاشى كل شيء بعد حادث يفصل بين جسده وروحه وينقله من الواقع إلى عالم خيالي.



فيلم Greenland

يلعب دور البطولة فيه جيرالد بتلر بدور جون، وهو رجل يحاول أن يهرب بعائلته لينقذهم من شظايا مُذنّب سيرتطم بالأرض وقلّة من الناس ينجون منه من خلال احتمائهم في ملاجئ خاصة.

