On Demand | الحلقة التاسعة

فيلم Safe House من بطولة دينزيل واشنطن ومن إنتاج 2012 وتم تصويره في كيب تاون بجنوب افريقيا، وهو من أفلام الإثارة ويحكي عن انشقاق أحد أخطر عملاء السي أي ايه لكن يجد نفسه مطاردا جماعة مجهولة. وتتطور الأحداث إلى أن يجد نفسه مُضطّرا لتسليم نفسه في السفارة الأمريكية من أجل الهروب من الجماعة التي تلاحقه.



فيلم The Tax Collector يروي قصة شخصين يعملون يقتضي في جمع الضرائب من المجرمين المحليين في لوس آنجلوس، لكن الأمور كلها تتغير عندما يُقرر رئيس عصابة، منافس لرئيسهم، الظهور في لوس آنجلوس وفرض السيطرة.



فيلم 6 Underground

الفيلم يتحدث عن ملياردير يُقرر تزوير وثيقة وفاته مع خمسة آخرين من رفاقه، هم أيضا في نظر الناس متوفين، من أجل محاربة الفساد ةالقضاء على حكام ديكتاتوريين.

فيلم Made in Italy وهو يركز على علاقة انسانية قلما يتسلّط الضوء عليها بشكل كبير، وهي علاقة الأب بابنه في في مزيج مابين الكوميديا .



فيلم Greyhound ، هو ‏فيلم حربي من إخراج آرون شنايدر وبطولة توم هانكس والذي قام أيضاً بكتابة وإنتاج الفيلم، وهو مبني على رواية تحمل اسم الراعي الصالح. وتدور أحداث الفيلم خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تعبر قافلة دولية مكونه من سبعة وثلاثين سفينة من سفن التحالف بقيادة القائد الأمريكي إرنست كراوس المحيط الأطلسي. في أثناء عبورهم للأطلسي تبدأ غوصاصات الألمانية بملاحقتهم وتصيدهم سفينة بعد الأخرى، وهو متا يؤدي إلى اندلاع معركة شرسة

