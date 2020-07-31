On Demand | الحلقة العاشرة

مواضيع الحلقة 10 من برنامج On Demand

فيلم project power والي سيتم عرضه على منصة نتفليكس في 24 أغسطس القادم.

وتدور قصة الفيلم عن وجود حبوب خارقة تمنح متعاطيها قوة هائلة ، ولكن يسعى مجموعة من الأشخاص محاولة الكش عن من هم وراء تلك الحبوب والتخلص منهم.

فيلم First Man يلقي الفيلم الضوء على السوت التي سبقت صعود نيل أرمستروغ

إلى القمر، ويركز على التفاصيل الشخصية لصاحب الخطوات الأولى على القمر



Sicario هو من أفلام الجريمة والدراما.. من بطولة الممثلة ايميلي بلانت.

وتدور القصة حول محققة لتولي مجموعة من المهام الحكومية الخاصة والتي لا تخضع بشكل مباشر للرقابة ولا القوانين الخاصة بالدولة.

Baby Driver هو من أفلام الإثارة والأكشن وهو يتنول صة سائق يعمل مع عصابة لكن ديه مشكلة في السمع .. لكن قدرته على قيادة السيارة جعلته السائق المفضل للعصابات. وبينما يسعى للخروج بشكل آمن من العصابة تحدث له العديد من المشاكل.

The Second هو فيلم من أفلام الإثارة والأكشن ويدور حول قصة رجل مخابرات يسعى لحماية ابنه وصديقته وفسه من عصابة كانت تسعى وراء صديقة ابنه .

بسبب أزمة كورونا، تأثرت صناعة السينما بشكل كبير ما دفع صالت العرض إلى إعادة أفلام قديمة ، منها ما تم إنتاجه قبل 10 سنوات الإضافة إلى أفلام حديثة نسبيا لكنها عرضت سابقا والآن يعاد عرضها مرة خرى في سابقة تحدث للمرة الأوى في السينما.

