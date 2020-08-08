On Demand |الحلقة الحادية عشر

تتناول الحلقة 11 من برنامج ON DEMAND الموضوعات الرئيسية والتي تتنوع ما بين مسلسلات وأفلام وحديث عن جوائز إيمي.



يتناول البرنامج الحديث عن مسلسل Prison Break الذي تدور قصته حول أخوين، مايكل سكوفيلد ولينكون بروز، أحد هذين الأخوين، "لينكون" حُكم عليه بالإعدام لجريمة لم يرتكبها، والآخر "مايكل" يبدأ برسم خطة مفصلة لمساعدة أخيه على الفرار من السجن.

كذلك يتناول البرنامج الحديث عن فيلم "التاريخ الشخصي لديفيد كوبرفيلد" والمستمد من رواية لتشارلز ديكنز .

يروي الفيلم قصة ولد صغير مات والده قبل ستة أشهر من ولادته، وعاش أعوامه الأولى سعيدًا مع أمه ومدبرة المنزل.. ولكن ذلك لم يستمر طويلًا حيث تزوجت أمه من رجل آخر تعامل معه بقسوة.

يُلقي البرنامج الضوء على عمل وثائقي لزاك إيفرون والذي يقوم برحلة حول ثماني مناطق في العالم، يتذوّق فيها زاك ايفرون الأكل الشعبي الخاص بكل منطقة، وطريقة المنتزهات أو المنتجعات الموجودة فيها.

كما يتحدث البرنامج عن عرض تفاعلي مرتقب لشخصية باتمان (Animation).

وفي البرنامج حديث عن مسلسل The Walking Dead، الذي تأثر في شكل كبير، كغيره من المسلسلات، بأزمة كورونا. كان من المفترض أن تُعرض الحلقة الأخيرة من الموسم العاشر في أبريل الفائت، ولكن تمّ تأجيلها، فضلا عن أن الموسم الـ 11 قد تأجل سنة كاملة تقريبًا حيث سيُعرض في خريف سنة 2021 بدلاً من الخريف المقبل.

وفي الجزء الأخير يتناول البرنامج ترشيحات جوائز الإيمي الخاصة بالمسلسلات، التي تم تقديمها عن بُعد عبر مواقع التواصل، وسط توقعات بأن يتم توزيع الجوائز أيضاً في حفل افتراضي.

