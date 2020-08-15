On Demand | الحلقة الثانية عشر

تتناول الحلقة 12 من برنامج On Demand الموضوعات الرئيسة التالية

يتناول البرنامج هذا الأسبوع الفيلم السعودي شمس المعارف الذي يتحدث عن شخصية حسام خياط الطالب المهتم بصناعة الأفلام التي تجذبه بشدة. لكن تلك الهواية تُدخله في مشاكل عدة و مواقف طريفة .

يتطرّق البرنامج أيضاً إلى فيلم الإثارة والتشويق Honest Thief ."السارق الشريف" في الفيلم هو توم الذي نجح في سرقة عدد من المصارف وجمع ملايين الدولارات من دون أن يقبض عليه أحد. مع تقدمه بالعمر وقع في حُب امرأة ورغب في أن يُبرم تسوية مع الشرطة الفيدرالية تقضي بأن يُسلّم نفسه مع الأموال التي اختلسها على أن تُخفّض عقوبته بالسجن. لكن عناصر فاسدة في الشرطة تسعى للاحتفاظ بهذه الأموال.

وفي الحلقة إضاءة على مسلسل The Comey Rule المتوقع أن يثير جدلاً لأن عرضه يأتي قُبيل الانتخابات الأميركية ، وخصوصا أنه يتناول شخصية الرئيس دونالد ترامب. المسلسل مقتبس من كتاب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي.

حلقة هذا الأسبوع تتناول كذلك فيلم CAMP CRETACEOUS المرتقب عرضه قريبا على موقع نتفليكس . يتحدث العمل عن مجموعة أطفال يُحاولون النجاة من ديناصورات خطيرة في منتزه، كانوا يزورونه في إطار رحلة مدرسية سرعان ما تتحوّل إلى مغامرة.

ويعرض البرنامج لفيلم Centigrade الذي يتناول شخصيتي نايومي وماثيو، وهما زوجان يسافران إلى النرويج وبينما يوقفان سيارتهما للإستراحة، تهب عاصفة ثلجية وتكسو السيارة ويُصبحان محتجزين داخلها.

أخيرا وليس آخراً، فيلم The Woman in the Window وهو يتحدث عن الممثلة إيمي آدمز التي تؤدي دور امرأة مصابة بالرُهاب الاجتماعي، تشاهد من نافذة بيتها جريمة قتل، وعندما تُبلغ الشرطة بما حدث، تبدأ المشاكل.

