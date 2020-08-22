On Demand |الحلقة الثالثة عشر

تناول البرنامج الحديث عن فيلم المسافة صفر وهو فيلم سعودي من بطولة خالد الصقر وأسامة صالح، والفيلم من إخراج عبد العزيز الشلاحي ومن تأليف مفرج المجفل.

تدور قصة الفيلم حول شخصية ماجد، وهو رجل يعمل في مجال التصوير الفوتوغرافي في الرياض يبدأ ماجد بالتشكيك في واقعة تشير إلى فقدانه ذاكرته ثم يبدأ في تذكر جريمة قتل من دون أن يتذكر كيف فعلها ولماذا.

وفي البرنامج إضاءة على مسلسل Fargo وهو مستوحى من فيلم أنتج عام 1996 يحمل نفس الاسم. تدور قصة الموسم الرابع حول حرب دموية تحصل بين عصابتين الأولى ايطالية، والثانية أميركية من أصول افريقية.

كذلك يتناول البرنامج مسلسل Raised By Wolves الذي يُخرجه ريدلي سكوت في تعاون كبير مع شبكة HBO. تدور قصة المسلسل حول شخصيتين غير بشريتين يتم توكيلهما بمهمّة حماية عدد من أطفال البشر في كوكب مختلف عن كوكب الأرض.

ويتطرق البرنامج إلى فيلم Alone، والذي يدور حول شخصية جسيكا التي تهرب من مدينتها في محاولة لتغيير حياتها والتكيّف مع وضعها الجديد بعدما فقدت زوجها.

وفي البرنامج هذا الأسبوع مسلسل The Third Day ويلعب دور البطولة فيه الممثلان المرشحان لجائزة الأوسكار جود لو ونايومي هاريس.

تدور أحداث المسلسل حول ظهور شخصية جود لو في جزيرة غامضة مليئة بالسحر والشعوذة، وفجأة يجد فيها أن حياته قد انقلبت رأسا على عقب.

