On Demand | الحلقة الرابعة عشر

تتناول الحلقة 14 من برنامج ondemand أبرز التحديات التي تواجه عمرو دياب للعودة إلى للسينما بعد توقف دام 27 عاما.

كذلك يتناول البرنامج الحديث عن مسلسل Lovecraft Country وهو مسلسل رعب درامي يعرض على قناة HBO

ويتطرق البرنامج إلى فيلم The Secrets We Keep وهو فيلم إثارة ودراما يحكي عن ضحية حرب تنتقم من جارها الجندي.

في الجزء الثاني من الحلقة يتناول عزيز الزامل الحديث عن فيلم Job The Italian

وهو فيلم إثارة يعرض على موقع نتفليكس ويحقق مشاهدات عالية حالياً.

أخيراً يتناول البرنامج فيلم A beautiful Mind من بطولة راسل كرو والذي أجاد في تمثيل العمل ويتصدر حاليا العمل المشاهدات على نتفليكس.

