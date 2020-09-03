On Demand | الحلقة الخامسة عشر

تتناول الحلقة 15 من برنامج ondemand موضوعات عدة، منها،

ملخص الحلقة

يعرض البرنامج لمسلسل Ted Lasso الكوميدي الرياضي الذي يُعرض على آبل تي في. تدورأحداث الفيلم حول مدرب لفريق كرة القدم لا يفقه شيئا عن تلك الرياضة سوى إسمها.

كذلك يتناول البرنامج الحديث عن مسلسل Utopia والذي تدور قصته حول مجموعة من المعجبين بالقصص المُصوّرة حيث يلتقون عن طريق الإنترنت بعد اجتماعهم على حب قصة مصورة تتوقع تهديدات للبشرية، حيث تؤمن المجموعة بأنها يجب أن تكون المنقذ للبشرية من المخاطرالمحتملة.

ويقدم البرنامج العرض الدعائي الأول لفيلم صوفيا كوبلا المقبل On the Rocks ، والذي يتحدث عن زوجة تبدأ بالشعور بأن زوجها فقد الإهتمام بها، تضطر لإخبار والدها .

ومن خلال هذه الأحداث ينشأ رابط قوي بين الأب وابنته في قالب كوميدي.

كما يتناول البرنامج تفاصيل المسلسل الجديد الذي تنوي شبكة نتفليكس إطلاقه والمستوحى من لعبة Resident Evil التي تم تصويرها أيضا في سلسلة أفلام.

وفي آخر اجزاء البرنامج يتطرق الحديث إلى فيلم Enola Holmes الذي يجمع للمرة الأولى المحقق شرلوك هولمز بأخته في عمل واحد.