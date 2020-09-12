On Demand | الحلقة السادسة عشر

تتناول الحلقة 16 من برنامج ondemand الحديث عن 5 موضوعات تتنوع بين الأفلام والمسلسلات:

• Free Guy هو فيلم يجمع بين الإثارة والمغامرة والكوميديا، من بطولة راين رينولدز.

تدور القصة حول شخصية موظف مصرفي يكتشف أنه داخل لعبة وتبدأ الأمور في التطور حينما يُقرّر أن يخرج عن البرمجة.

• The Big Lebowski هو من الأفلام الكوميدية، من تأليف وإخراج الأخوين كوين ومن بطولة جف بريدجز. تدور أحداث الفيلم حول شخصية لاباوسكي، وهو رجل عاطل عن العمل يجد نفسه متورطا مع عصابة بسبب تشابه الأسماء مع شخص آخر.

• The Change-Up فيلم كوميدي صدر في 2011 من بطولة راين رينلدز

يتناول الفيلم قصة صديقين يتمنى كل واحد أن يحظى بحياة الآخر، وهو ما يحدث بالفعل في اليوم التالي، من هنا تبدأ رحلة اكتشاف تعقيدات حياة الصديق الآخر بكل ما فيها.

• The Accountant هو فيلم أكشن ودراما صدر في 2016 من بطولة الممثل بين آفليك والممثلة آنا كاندريك. تدور القصة حول شخصية محاسب ذكي جدًا ومصاب بالتوحد يبدأ باكتشاف اختلاسات وسرقات في الشركة التي يعمل بها ويبدأ في ملاحظة أنه مراقب ومستهدف بالقتل.

• The Haunting of Bly Manor هو مسلسل رعب، مستوحى من رواية صدرت في العام 1898. تدور أحداثه حول مربية أطفال تعمل في منزل ريفي، لكنها تكتشف وجود عدد من الظواهر الغريبة والعجية التي تُحوّل حياتها إلى جحيم.