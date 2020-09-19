On Demand | الحلقة السابعة عشر



تتناول الحلقة 17 من برنامج ondemand الحديث عن 5 موضوعات تتنوع بين الأفلام والمسلسلات:



يتناول عزيز الزامل 5 مواضيع حيث تستعد صالات السينما لعرض الجزء الجديد من فيلم جايمس بوند وهو الـ 25 من سلسلة الأفلام الشهيرة وهو من بطولة دانيال كريغ.

ويتطرق البرنامج إلى فيلم Skyscraper الذي صدر في 2018 تدور أحداثه حول شخصية شرطي سابق يحاول انقاذ عائلته من مخاطر محدقة بها، وهو من بطولة دوين جونسون.

وتعرض نتفليكس لقصة روبن هود والتي تناولتها السينما في أفلام عدة، ولكن الفيلم الذي تعرضه هو من إنتاج 2018 ومن بطولة جيمي فوكس.

ويعرض البرنامج لفيلم Alive عن الزومبي، وهو من إنتاج كوريا الجنوبية والذي صدر في هذه السنة .

في الختام يتحدث عزيز الزامل عن فيلم Freaky الذي يجمع بين الرعب والكوميديا. تدور قصة الفيلم حول شخصية قاتل متسلسل يستهدف طالبة في المدرسة الثانوية ويدفعها خنجره السحري إلى تبادل الأجساد بينهما وتكتشف أن لديها يوم واحد لتعكس هذا التبديل، كي لا تبقى محاصرة في جسد قاتل تطارده المدينة كلّها.