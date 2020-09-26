On Demand | الحلقة الثامنة عشر

تتناول الحلقة 18 من برنامج ondemand هذا الأسبوع:



The Social Dilemma.. معضلة التواصل الاجتماعي في فيلم حيث يطرح أمثلة مخيفة عن تأثير التطبيقات على حياة البشر.

براين بطل مسلسل Your Honor وهو مسلسل قصير يجمع بين الجريمة والدراما، يتحدث عن مايكل، القاضي الذي يجد نفسه متورّطا في قضية، بعدما صدم ابنه فتى آخر وهرب.

صدام كوميدي درامي نشاهده فيThe Last Shift حيث تدور الأحداث حول صداقة تجمع بين رجلين من جيلين مختلفين. يتناول الفيلم قصة رجل عمل لمدة ثمانية وثلاثين عاما في مطعم، وعندما رغب بالتقاعد أخيرًا كان عليه أن يُعلّم الموظف البديل عنه طريقة العمل.

أنتوني هوبكنز في صراع مع الخرف في The Father وهو فيلم درامي يبدأ عرضه في شهر ديسمبر المقبل.

Catch Me If You Can فيلم يجمع بين الجريمة والسيرة الذاتية صدر العام 2002 وحصلت نتفليكس على حقوق عرضه.

