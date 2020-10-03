On Demand | الحلقة التاسعة عشر

يتناول البرنامج في حلقة هذا الأسبوع 5 أفلام ومسلسل من بطولة نيكول كيدمان.

Unhinged

تدور أحداث الفيلم حول شخصية رجل غريب الأطوار يُحوّل حياة امرأة إلى جحيم. البطولة لراسل كرو الذي يواجه انتقادات عدة بسبب خياراته السيئة في آخر أفلامه .

Sound of Metal

العمل يدور حول عازف موسيقي يفقد سمعه وكيف تتحوّل حياته من الصخب إلى صمت رهيب .

The Undoing

يعرض المسلسل لجرائم الأثرياء وكيف ينفدون من المحاكمة. بطولة نيكول كيدمان، التي تعود إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب لعامين.

Love and Monsters

فيلم يرتكز على الخيال، تدور أحداثه حول اختباء البشر من وحوش احتلت الأرض، لكن ديلين أوبراين يُقرّر أن يُخاطر بحياته ويخرج إلى عالم الوحوش ليُنقذ حبيبته.

Run

الفيلم يتناول قصة فتاة مُقعدة، تبدأ بالشك بأن والدتها التي تحرص على حمايتها في شكل مبالغ فيه تُخفي عنها بعض الأمور المُرعبة.