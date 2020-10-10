On Demand | الحلقة العشرون

تتناول الحلقة 5 مواضيع يناقشها عزيز الزامل في الحلقة 20 من برنامج On Demand

يعرض البرنامج لموعد العرض الأول المرتقب لفيلم جيمس بوند الجديد والذي تأجل لأكثر من مرة. بداية كان من المقرر عرض الفيلم في أبريل الفائت، وبعد ذلك بسبب كورونا تم تأجيل الموعد مراراً ليتحدد التاريخ الجديد في السنة المقبلة.

يتناول برنامج On demand أيضاً ردود الأفعال على الموسم الأول لـ Ted Lasso والذي حقق نجاحا كبيرا.

Greenland المصنف من أفلام الإثارة فيه يُصارع غيرالد باتلر الوقت لإنقاذ عائلته، حيث يوشك مُذنّب ضخم على ضرب الأرض. يطرح البرنامج تساؤلا عن رأي الجمهور في إعادة الأفلام والأعمال القديمة مرة أخرى، بينما يتناول الحديث عن فيلم جديد لآن هاثوي هو إعادة لفيلم The Witches ولكن في نسخة جديدة. وفي الجزء الأخير من البرنامج إضاءة على فيلم الرعب His House الذي تدور أحداثه حول لاجئين من السودان يهربان من الصعوبات التي يعيشانها في بلديهما، لكنهما يواجهان تحديات أكبر منها في المهجر.