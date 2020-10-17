On Demand | الحلقة الواحد العشرون

يتناول عزيز الزامل هذا الأسبوع:Horizon Line وهو فيلم إثارة سويدي من المتوقع عرضه في نوفمبر المقبل من بطولة أليسون وليامز. تدور القصة حول قيام بطليّ الفيلم بحضور زواج لصديقهم في جزيرة استوائية، لكن الطيار يُصاب بنوبة قلبية ويموت أثناء التحليق في الجو.



The Haunting Of Bly Manor مسلسل رعب يُعرض على نتفليكس. تدور القصة حول شخصية مربّية لطفلين في قصر ريفي، ولكن مالا تعرفه هذه الشابة أن القصر ترتبط به أمور غامضة، أشبه بقصص الاشباح المرعبة.



Resident Evil: Infinite Darkness هو امتداد لسلسلة شهيرة تقدّمه نتفليكس هذه المرة في مسلسل من 8 أجزاء.



Fatman حيث يعود ميل غيبسون إلى السينما في فيلم من نوع الكوميديا السوداء. يؤدي غيبسون دور قاتل مأجور مهمته قتل سانتا كلوز الذي يحمل الهدايا إلى الأطفال.



The True Adventures of Wolfboy فيلم يتناول قصة طفل يتعرّض للتنمّر لأنه يُعاني من في نمو متزايد للشَعر في جسمه ووجهه.