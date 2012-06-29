نقطة نظام أحمد الزبير السنوسي آخر تحديث: الجمعة 9 شعبان 1433 هـ - 29 يونيو 2012 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الجمعة 9 شعبان 1433 هـ - 29 يونيو 2012 KSA 21:04 - GMT 18:04

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ضيف هذا الأسبوع هو أحمد الزبير السنوسي رئيس مجلس إقليم برقة الفيدرالي في ليبيا. السنوسي ينفي نية الانفصال ويقو: "لو أردنا لانفصلنا خلال الأيام الأربعة التي سيطرنا خلالها على الإقليم الشرقي، لكننا قاتلنا في جميع أنحاء ليبيا من أجل وحدة البلاد". يعتبر أن التهميش الذي طاول الإقليم إضافة إلى "الاستبداد بالرأي" وراء إعلان النظام الفيدرالي الذي كان معمولاً به في ليبيا من قبل. ويقول إن 99% من المؤسسات والشركات موجودة في إقليم طرابلس الغرب بينما لا توجد في برقة إلا مؤسسة واحدة تجرى محاولات لنقلها إلى العاصمة. ويوضح أن بنغازي وفقاً لدستور العام 1951 هي العاصمة الثانية لليبيا لكنها همشت ووضعت في المرتبة السادسة على حد قول السنوسي الذي يتساءل "هل يجب أن ندفع الثمن مرتين أو ثلاثا؟" ويصف الوضع الليبي اليوم بأنه "أشبه بغابة" فليست هناك دولة أو حكومة تسيطر على الأمن وتضمن الاستقرار. ويرى أن أموال ليبيا أهدرت حتى في عهد الثورة إلى حد أن وزير المال قال مرات عدة إن مليارات تدخل وتخرج من ليبيا "ولا ندري إلى أين تذهب".