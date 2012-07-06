نقطة نظام بسمة قضماني آخر تحديث: الجمعة 16 شعبان 1433 هـ - 06 يوليو 2012 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الجمعة 16 شعبان 1433 هـ - 06 يوليو 2012 KSA 19:04 - GMT 16:04

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ضيفة هذا الأسبوع هي المسؤولة عن العلاقات الخارجية في "المجلس الوطني السوري" بسمة قضماني التي تقول إن المعارضة ستلجأ إلى محاكمة شخصيات النظام السوري بعد إبعادهم عن السلطة معتبرةً أن "النظام اهتزّ تماماً وبات في مرحلة التفكّك." ورأت أن مؤتمر جنيف تضمّن اعترافاً صينيّاً وروسيّاً بعدم قدرة النظام السوري على قيادة البلاد. في المقابل، تعترف قضماني بأن "الرئيس السابق للمجلس برهان غليون أخطأ ونحن أخطأنا لكن المرحلة الجديدة ستكون أفضل." وتشير إلى أن المجتمع الدولي حمّل "الجيش السوري الحرّ عبء مقاتلة النظام لكنه لم يعطِ حلولاً كافية. وفي الموضوع الإسرائيلي ترى أن التنوّع في الشرق الأوسط ضروري شرط اعتراف إسرائيل بالشعب الفلسطيني وبحقوق سوريا في الجولان وفق مشروع السلام العربي.