نقطة نظام ميرفت تلاّوي آخر تحديث: الجمعة 23 شعبان 1433 هـ - 13 يوليو 2012 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الجمعة 23 شعبان 1433 هـ - 13 يوليو 2012 KSA 19:04 - GMT 16:04

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ضيفة هذا الأسبوع هي الدكتورة ميرفت تلاّوي رئيسة "المجلس القومي للمرأة في مصر"، التي ترى أن المرأة ما زالت خارج المشهد الثوري، وتطالب بحلّ ثابت في الدستور لوضع حقوق المرأة في بلادها.



وتتّهم تلاّوي التيّارات الإسلامية بتقويض تلك الحقوق، معتبرةً أن منح المرأة منصب نائب الرئيس لن يصحّح أوضاعها.



وتؤكّد أنها ليست ضدّ المادة الثانية من الدستور التي تنصّ على أن مبادىء الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، لكنها ترفض استبدال كلمة "مبادىء" بكلمة "أحكام"، أو ترك الموضوع عائماً ومفتوحاً على التأويلات.



وتعتبر أن الأولويات في مرحلة ما بعد الثورة يجب أن تُعطى لرفع مستوى المرأة ومحو الأمّية، ومنع التسرّب من التعليم، وتقول إنها لم تتمنَّ لسوزان مبارك "هذه النهاية."