نقطة نظام عبد الله مهتدي آخر تحديث: الجمعة 6 شوال 1433 هـ - 24 أغسطس 2012 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الجمعة 6 شوال 1433 هـ - 24 أغسطس 2012 KSA 20:04 - GMT 17:04

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ضيف هذا الأسبوع هو عبد الله مهتدي زعيم حزب "كوملة" الكردي الإيراني المعارض، الذي دعا المجتمع الدولي إلى الإقرار بـ "مصيبة الأكراد والاعتراف بهم".



وطالب بنظام فيدرالي يحكم إيران تعيش فيه جميع الأعراق، وأيّد مساعي التغيير السياسي والاجتماعي في إيران، مشيراً إلى أنه "لا يوجد حتى مسجد واحد للسنّة في طهران،" الذين عليهم التوجّه إلى سفارتي الباكستان أو السعودية لأداء الصلاة.



ودعا السلطات الإيرانية إلى إقامة تحالفات مع دول الجوار، والتخلّي عن العدائية مع المحيط، وفيما أكّد سعي أكراد إيران إلى الانخراط في النضال السياسي والحركات الاجتماعية داخل البلاد، قال إن الحياة قاسية في إيران، وفي حال حصول تدخّل أجنبي "لا يمكن لنا أبداً أن نقف إلى جانب النظام الإيراني."