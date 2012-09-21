نقطة نظام وليد طبطبائي آخر تحديث: الاثنين 8 ذو القعدة 1433 هـ - 24 سبتمبر 2012 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الجمعة 5 ذو القعدة 1433 هـ - 21 سبتمبر 2012 KSA 21:04 - GMT 18:04

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ضيف الحلقة هو النائب الكويتي السلفي وليد طبطبائي، الذي رفض سعي مجموعة شيعية في بلاده أعلنت عن تأسيس "جيش شيعي احتياطي" إلى التسلّح بحجّة الدفاع عن الإمارة ونظامها. وقال: "نعارض هذا المنحى ولنا في حزب الله وغيره عبرة". ويكشف أنه قدّم إلى وزارة الداخلية بلاغاتٍ بوجود أسلحة عند أشخاص معيّنين وفي أماكن معينة، لكنه اعتبر أن السلطة تجاملهم وتتركهم يعبثون بالأمن. ورغم كلامه السابق على حسن نيّات أسامة بن لادن ورفاقه فإنه حرص على تأكيد رفضه لما يقوم به تنظيم "القاعدة" وهجماته "الإرهابية" أو تسليح السنّة في ضوء وجود جيش للدولة.



وفيما أكّد أن إيران "جارة وشعبها مسلم"، كرّر إدانته لنظامها الذي وصفه بأنه "دموي ومجرم" يتدخّل في الشؤون الخليجية والعربية، بحيث "وصل شرّه إلينا من خلال شبكات تجسّس داخل الكويت وخارجها." وفي الحلقة أيضاً مواقف له من "حزب الله" والوضع السوري.