نقطة نظام اللواء الركن محمد حسين الحاج علي آخر تحديث: الجمعة 12 ذو القعدة 1433 هـ - 28 سبتمبر 2012 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الجمعة 12 ذو القعدة 1433 هـ - 28 سبتمبر 2012 KSA 21:04 - GMT 18:04

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ضيف نقطة نظام لهذا الأسبوع هو اللواء الركن محمد حسين الحاج علي القائد العام لـ "الجيش الوطني السوري"، الذي يقول إن هدف تنظيمه هو التغلّب على تشتّت بندقية الثوّار.



يقول إنه طالب العسكريّين المعارضين بالاتّحاد تحت قيادته، وتنفيذ الأوامر وفق الأصول العسكرية.



هذا الضابط السوري الذي انشقّ في أغسطس الماضي، وأكّد التزامه هدف الثورة القائم على إسقاط النظام بالسياسة أو بالقوّة، يرى أن تشتّت سياسيّي المعارضة يمثّل مشكلة للعسكريّين ويعمل على تفكيك "جيش الثوّار".



ورفض قيام منطقة حظر جوّي، لأنها تؤدّي بحسب رأيه "إلى استباحة سوريا"، وتخوّف من مجموعات أصولية وتكفيرية طارئة، قال إن "لديها أجندات غير وطنية" دخلت سوريا، وتوقّع انشقاق بعض القادة العسكريّين العلويّين "لأن بينهم شرفاء" على حد تعبيره.