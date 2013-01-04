نقطة نظام محمد حسن الأمين

مقابلة المرجع الشيعي اللبناني محمد حسن الامين
يقول السيد محمد حسن الامين انه يعجب من مساندة حزب الله للنظام السوري لان هذا يتناقض مع ما يعلنه الحزب من مواقف مبدئية الى جانب الثورات سواء في مصر او ليبيا او تونس او غيرها. فلماذا لا يستطيع حزب الله ان يتخذ الموقف الطبيعي في الانحياز الى الشعب في مواجهة النظام السوري؟ يتساءل السيد محمد حسن الامين الذي يرى ان الرموز السياسية, حزب الله وحركة امل) للطائفة الشيعية) في لبنان منحازة الى النظام السوري ولكن القاعدة الشيعية والمواطن الشيعي بطبيعته منحاز الى قضية المظلومين سواء في سوريا او غيرها. وقال السيد الامين , اذا أراد الاعلام ان يتحسس مساندة الشيعة العاديين للشعب السوري فعليه ان ينزل الى الارض لانه لا توجد لدى الشيعة وسائل للتعبير عن ارائهم هذه. فهم يعبرون عن تعاطفهم مع الشعب السوري في مجالسهم ومواقفهم الخاصة دون ان يكونوا ممثلين بحزب سياسي . ان الاحزاب تختزل احيانا طائفة باكملها وتدعي انها تعبر عن موقفها السياسي.
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