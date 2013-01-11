نقطة نظام صالح المطلك آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

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ضيف البرنامج هذا الأسبوع هو صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي الذي أكّد أنه سيعلن في المرحلة في المرحلة المقبلة عن الذين كانوا وراء محاولة اغتياله. ويقول إن السلاح الذي ظهر في التظاهرة هو "سلاح مندسّين وليس تابعاً لفريق حمايته. وفيما تبنّى مطالب المتظاهرين في العراق، كرّر وصف رئيس الوزراء نوري المالكي بانه "ديكتاتور"، مطالباً بصلاحيات واضحة لنائب رئيس الحكومة الذي أُبعد عن وزارات الخدمات لتحجيمه على حدّ قوله. ودعا المطلك إلى تغيير حقيقي في العراق وانسحاب "القائمة العراقية" من الحكومة والبرلمان، ملمّحاً إلى أن القضاء العراقي فيه فساد. ودعا إلى إجراء انتخابات مبكّرة "شرط استقالة الحكومة الراهنة وقيام حكومة انتقالية تشرف عليها على أن لا يكون أعضاؤها مرشّحين للانتخابات."