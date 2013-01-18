نقطة نظام عبد الله ناكر الزنتاني آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

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ضيف البرنامج هذا الأسبوع هو عبد الله ناكر الزنتاني زعيم حزب "القمّة"، رئيس مجلس ثوّار طرابلس في ليبيا، وقائد ثوّار تحوّل إلى سياسي من خلال حزبه.



يرفض وصف تداعيات الثورة الليبية بعد مرور نحو عامين عليها، من انفلات أمني وجماعات مسلّحة، ومحاولات قتل واغتيال بادية للعيان بالفوضى، واصفاً إياها بأنها استمرار للثورة.



ويقول إن الموجودين في الساحة الليبية الآن لا يمثّلون ما تصبو إليه الثورة، وأن المؤسّسات تمارس الدور نفسه الذي كان يمارسه النظام السابق، وأن العلم والنشيد وحدهما تغيّرا في ليبيا.



ويتّهم عبدالله ناكر الزنتاني حكّام ليبيا بأنهم مسيّرون لا مخيّرون، "وقراراتهم تُملى عليهم من الخارج"، جازماً بأن ليبيا محكومة اليوم بأجندة خارجية، وأن الموجودين اليوم في السلطة لا يهمّهم سوى خدمة مصالحهم الشخصية.