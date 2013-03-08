نقطة نظام: فراس طلاس

اعتبر رجل الأعمال السوري المعارض فراس طلاس ونجل وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس أن النظام السوري كان يدير سوريا كـ "مزرعة" معترفاً بقوله: "ونحن كنّا جزءاً من حرّاس هذه المزرعة." وأكّد أن والده مصطفى طلاس كان شريكاً كاملاً في النظام في البداية لكن هذه الشراكة توقّفت في عهد بشّار الأسد. وأكّد طلاس أنه استخدم إسم والده وعلاقاته لفتح الأبواب أمامه في الداخل والخارج. ورأى أن نظام بشّار الأسد ممانع شكلاً تجاه إسرائيل وليس في المضمون، متّهماً نظام دمشق بإجراء صفقات مع الدولة العبرية من تحت الطاولة منها تسريب نفط سوري إليها مباشرة. وفي المقابل، اعتبر أن "الإئتلاف الوطني" و"المجلس الوطني" لا يمثّلان الثورة السورية بل الناشطون في الداخل هم اصحاب الحقّ.