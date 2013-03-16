نقطة نظام: بسمة خلفاوي

تستضيف حلقة هذا الأسبوع بسمة خلفاوي أرملة المعارض التونسي الراحل شكري بلعيد التي اتّهمت حركة "النهضة" الحاكمة في تونس بأنها هيّأت أجواء فتنة من خلال خطب المساجد التي تحرّض على قتل المعارضين. وشدّدت على أن "النهضة" تتحمّل مسؤوليةً سياسيةً عن اغتيال زوجها لأنها لم تحمِ المعارضين ولكونها الجهة التي تمسك بزمام الحكم، مضيفةً أن الداخلية التونسية لم تؤمّن لها ولإبنتيها حماية. ونفت خلفاوي ما قيل عن عزمها الإقامة مع أسرتها في فرنسا مشيرةً إلى عدم حصولها هي أو إبنتيها على الجنسية الفرنسية وأنها ستبقى في تونس عملاً بوصية زوجها الراحل.