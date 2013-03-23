نفطة نظام: مبارك المهدي

ضيف نقطة نظام لهذا الاسبوع هو القيادي السوداني المعارض مبارك الفاضل المهدي الذي يقول ان السلاح هو الحل اذا استحال تحقيق التغيير في السودان بطريقة سلمية. والطريقة السلمية من منظور مبارك الفاضل هي ان يتم نقل السودان الى الوضع الديموقراطي بمساعدة القوات المسلحة أسوة بالنموذجين المصري والتونسي.

ويقال ان الضيف هو عراب ما تسمى وثيقة الفجر الجديد التي ابرمتها احزاب المعارضة والجبهة الثورية قوى الهامش المسلحة التي تقاتل النظام.

ومن بين ما تنادي به هذه الوثيقة الامتناع عن استخدام الدين في السياسة. مبارك الفاضل المهدي الذي تعتبره قيادة حزب الامة القومي الان خارج الحزب يطالب بضخ دم جديد في هذه القيادة ويعتبر نفسه في مقدمة المرشحين لخلافة زعيم حزب الامة الحالي الصادق المهدي.

يصف البعض مبارك الفاضل المهدي ب كرزاي السودان بحكم علاقته بالاميركيين.

