نقطة نظام: أحمد الحريري

ضيف البرنامج لهذا الأسبوع هو الأمين العام لتيّار "المستقبل" في لبنان أحمد الحريري، الذي اتّهم رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي بأن له علاقة بالتوتير الذي يحدث مع الجماعات السلفية السنّية، واستشهد بتصريحات نسبها إلى الشيخ أحمد الأسير في جنوب لبنان والشيخ سالم الرافعي في الشمال، بأن لديهما علاقة مميّزة مع رئيس الوزراء المستقيل ميقاتي، نافياً أيّ علاقة لتيّار "المستقبل" بالحركات السلفية، معتبراً أن خطابها ذا النبرة العالية يخدم "حزب الله" الذي يستغلّ هذه الصورة ليبرر وجود سلاحه متخوّفاً من عملٍ أمني قد يقدم عليه الحزب قريبا.

وعن خلاف تيّار "المستقبل" مع مفتي الجمهورية اللبنانية، رأى وجوب تغييره وإجراء إصلاحات داخل "دار الفتوى" والمجلس الشرعي "كيلا تبقى الدكتاتورية قائمة" على حدّ قوله، واتّهم الحريري المفتي قبّاني باستبدال علاقته مع تياره بالعلاقة مع "حزب الله"، وقال إن هناك "فرقة أمنية تابعة لحزب الله في دار الفتوى مهمّتها تأمين الارتباط السياسي بين الحزب ودار الفتوى".