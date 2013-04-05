نقطة نظام: الشيخ أحمد الأسير

ضيف نقطة نظام هو الشيخ المثير للجدل أحمد الأسير، إمام مسجد بلال بن رباح في صيدا جنوب لبنان. الأسير يرى أن هناك "هيمنة إيرانية على جميع اللبنانيين ومنهم السنة". ويهاجم "حزب الله"، مطلقاً عليه اسم "حزب إيران" الذي "يعتدي على اللبنانيين وحتى على الشيعة الأحرار"، على حد تعبير الأسير. وينفي ما يقال عن أنه يحاول سد الفراغ الناجم عن غياب زعيم تيار "المستقبل" سعد الحريري عن لبنان، متهماً السياسيين السنة باستخدام فزّاعة التطرف كي يخيفوا الآخرين منه ويقدموا أنفسهم بديلاً معتدلاً. ويقول عن نفسه "أنا في فم التنين، وليس عندي قوة ضاربة للوقوف في وجه حزب الله الذي تعجز الدولة عن مواجهته".