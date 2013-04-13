نقطة نظام: عبدالقادر صالح

يتحدّث قائد "لواء التوحيد" في "الجيش السوري الحرّ" عبدالقادر صالح عن رفضه إدراج "جبهة النصرة" في قائمة الإرهاب الأميركية لأنه كما يقول، "لم تقدم الجبهة على أيّ عمل إرهابي".

واعتبر أنّ الإرهاب الذي مارسه بشّار الأسد ضد مدنيّين عُزّل مثل قصف المساجد وقتل النساء والأطفال لم يُدن حتى الآن. ورأى أن بعض عناصر "جبهة النصرة" جاء من من الخارج متعاطفاً مع الشعب السوري. وأوضح أن المناطق المحررة في الشمال تديرها هيئة شرعية لا تضمّ "النصرة" فحسب بل كثيراً من الفصائل وكتائب الثوّار الأخرى. وطمأن إلى أن الأقليات السورية ستعيش في ظلّ سوريا المستقبل حياةً أفضل بكثير من تلك التي تعيشها في ظلّ النظام الراهن.

ويقول القيادي في الثورة السورية إن هناك أدلّة كثيرة على وجود عناصر إيرانية وأخرى من "حزب الله" في سوريا وتحديداً في حمص والقصير.