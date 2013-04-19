نقطة نظام: البطريرك لويس رافانيل الأول ساكو

في مقابلة البطريرك مار لويس رافائيل الاول ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم: يقول " الارهاب في العراق" هو واحد ضد الجميع وله اجندة خاصة لاشاعة البلبلة والفتنة وتدمير كل شيء ولكن كون المسيحيين اقلية فان جسامة الضرر بالنسبة اليهم اكبر كما ان المسيحيين ليسوا طرفا في العملية السياسية والصراع السياسي وبالتالي يشعرون بوطأة الارهاب اكثر من غيرهم.



وفي تعليقه على بعض الاصوات المنادية باقامة منطقة خاصة بالمسيحيين في العراق تتمتع بالحكم الذاتي رفض البطريرك ساكو ذلك وقال انه لا يوافق على خلق كيانات خاصة سواء اثنية او مذهبية في العراق.



اما عن امكانية قيام دولة اسلامية في العراق فقال البطريرك مار لويس ساكو: لا اتصور ان اي دولة مذهبية او دينية قابلة للحياة في القرن الحادي والعشرين لا مسيحية ولا يهودية ولا اسلامية. العالم تغير واصبح متعددا ومنوعا فيجب اخذ هذا التغيير بعين الاعتبار.

كما قال البطريرك مار لويس ساكو ان هناك شيئا من الطائفية والفئوية والتهميش في الدساتير والمناهج في المنطقة وطالب بان يقوم الدستور على قاعدة المواطنة الواحدة سواء كان المواطن مسيحيا او مسلما او عربيا او كرديا او تركمانيا . وطالب بتنقية البرامج من كل ما ينطوي على الاثارة والمفاضلة والانتقاص من الديانات والقوميات.



وعن الربيع العربي يقول البطريرك ساكو: من المقبول ان يكون هناك ربيع عربي للجميع وان تكون هناك اصلاحات في البنى والاقتصاد والثقافة والاجتماع ولكن من غير المقبول ان يتحول الربيع الى لون واحد ونظام واحد وصوت واحد.