نقطة نظام: ياسر برهامي

ضيف الحلقة هو الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس "الدعوة السلفية" في مصر، الذي رأى أن جزءاً من خلافات السلفيين و"الإخوان المسلمين" قديم وتاريخي، معبّراً عن مخاوفهم يوم الانتخابات من فوز محمد مرسي بالرئاسة خشية سيطرة فصيل إسلامي واحد. وكشف عن دوافع لقائهم مع فريق أحمد شفيق بعيد الانتخابات المصرية بأنه كان من أجل تحاشي وقوع عنف في مصر. ولخّص برهامي الأهداف التي يسعى إليها السلفيون في مصر مشتركين فيها مع فصائل المعارضة الأخرى، وهو تغيير الحكومة الراهنة، مؤكداً أن السلفيين المصريين لا يتفقون مع "جبهة الإنقاذ" في مطلب عزل الرئيس مرسي.

وعن سؤال حول الدور المحتمل للجيش المصري في حال الصدام بين القوى السياسية المصرية قال برهامي إنه ليس مع المطالبينبتدخل العسكر في مصر، وإن الدستور المصري يعطي البرلمان والحكومة سلطات موازية تقريباً لسلطات الرئيس، لكنه حذر من استخدام ملف "الأخونة" في تدمير مستقبل مصر، نافياً أي تحالف مع "الإخوان" في الانتخابات المقبلة. ورأى أن إيران دولة عدوة بسبب سعيها إلى نشر مذهبها على حساب الشريعة السمحاء التي يتّبعها المصريون. وأضاف أنه إذا زال الضغط الصفوي في إيران فستعود العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها. ورأى أن المطالبة بتغيير معاهدة السلام مع إسرائيل ليس وقتها الآن.