نقطة نظام: تيري ويت

ضيف الحلقة هو المبعوث السابق لكبير أساقفة كانتبري في بريطانيا، تيري ويت، الذي يتحدّث عن خطفه قبل نحو ربع قرن من الزمن في بيروت بينما كان في مهمة لمحاولة الإفراج عن رهائن غربيّين آخرين في بيروت، حيث قضى نحو 5 أعوام محتجزاً. ويت الذي عاد أخيراً إلى العاصمة اللبنانية والتقى خاطفيه، يؤكد أن الأدلة تشير إلى أنهم من "حزب الله". ويؤكد أنه أخبر خاطفيه أثناء زيارته أنه وضع الماضي وراءه، وأكد أنه لا يستطيع أن يطلب من الآخرين أن يعملوا على تحقيق المصالحة إذا لم يقدم هو بنفسه على هذه الخطوة أولاً. في الحلقة يتحدث تيري ويت عن الجزء الآخر من زيارته لبيروت المتعلق بالوقوف على المصاعب التي يعانيها اللاجئون السوريون إلى لبنان. ويقول: "أعربتُ عن أملي في أن يعمل الغرب على اتخاذ خطوات للمصالحة وليس الاصطفاف مع طرف بعينه في معركة معقدة".