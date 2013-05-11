نقطة نظام: مشعان الجبوري

ضيف الحلقة هو النائب السابق في البرلمان العراقي، مشعان الجبوري، الذي صرّح أنه لو قيض له أن يعتلي منصة الخطابة في ساحة الاعتصام في الأنبار لقام بتعبئة الناس بكل مكوناتهم الطائفية ربما ضد العملية السياسية، وربما كان اتجاه الاعتصامات مختلفاً عما هو عليه الآن. لكن الجبوري يستدرك أنه ما دام صار جزءاً من العملية السياسية فعليه أن يلتزم هذه العملية ويعارض ضمن الإطار الذي تسمح به قوانين العمل السياسي وعليه أن يترك ما كان سيقوله من منصة الخطابة.

وعن علاقته برئيس الوزراء نوري المالكي يقول الجبوري: "سأعارضه حين أجد أن عليّ أن أعارضه وسأقف بجانبه في المعارك التي أعتقد أنها معاركي. فأنا سأقف إلى جانبه حين يتعلق الأمر بمطامع الأكراد في المناطق المختلطة" على حد تعبير الجبوري، "لكني سأعارضه عندما يتعلق الأمر باستعمال العنف والقوة المفرطة ضد المحتجين".