نقطة نظام: العلامة علي الأمين

ضيف هذا الأسبوع هو رجل الدين الشيعي اللبناني علي الأمين المعروف باعتداله.

يرى الأمين أن حديث السيد حسن نصر الله عن الدفاع عن مقام السيدة زينب في دمشق هو استغلال لجانب ديني في مشروع سياسي، واعتبر أن الدفاع عن مقامات دينية ليس مبرّراً شرعياً للمشاركة في القتال في سوريا وأن "أرض الجهاد" للشيعة تكون في وطنهم وليس في سوريا.

وفي المقابل انتقد الأمين الدعوات إلى الجهاد في سوريا من قبل بعض شيوخ السلفية اللبنانيين معتبراً أنها مقدّمة لصراع مذاهب وطوائف في لبنان.

ويُرجع ضعف صوت رجال الدين الشيعة المعتدلين الى هيمنة السلطة الإيرانية ويقول كان من المفترض أن نسمع صوت المرجعية الشيعية في العراق إزاء سفك الدم في الحويجة والأنبار. أما عن "ولاية الفقيه" فيقول إنها مسألة فقهية لا علاقة لها بالسياسة وهي مرتبطة بالأحوال الشخصية. ويرى أن "الدعوة إلى التشيّع هي خطأ لأن أئمة أهل البيت رفضوها".