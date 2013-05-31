نقطة نظام: أندرو هاربر

ضيف هذا الأسبوع هو ممثل المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، أندرو هاربر، الذي يتناول محنة النازحين السوريين إلى الأردن. يقول هاربر إنه رغم أن أحداً لا يرغب في بقاء لاجئ سوري واحد في المملكة الأردنية لفترة أطول مما هو ضروري فمع ذلك "يجب أن نستعدّ أيضاً لأسوأ الاحتمالات". ويوضح أنه تم تسجيل نحو 470 ألف لاجئ هناك. ويشير إلى أن منظّمته لن تسهل أو تشجع اللاجئين على العودة إلى سوريا، وفي الوقت نفسه لن تمنعهم من ذلك لأنه رغم أن الحكومة السورية لا تسيطر على جميع المناطق، فإن جنوب سوريا ليس فيه مكان آمن حقّاً لهؤلاء في ظل استمرار القصف الجوي والمدفعي.