نقطة نظام: أمر الله أشلر

أمر الله أشلر ضيف نقطة نظام لهذا الأسبوع، عضو حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم وأحد أبرز مساعدي رجب طيب أردوغان، يرى أن الاحتجاجات الراهنة في تركيا تنطوي على رسالة خفية تقضي بإفشال التجربة التركية الناجحة لكي لا تكون نموذجا ومصدر الهام للشعوب الأخرى.

ويضيف أن أردوغان قرأ هذه الرسالة ورد عليها بموقف صارم. وينحو أشلر باللائمة في هذه الأحداث على ما وصفه بلوبي الربا العالمي داخل تركيا، وله امتدادات خارجية. وقال إن هذا اللوبي خسر في السنوات العشر الأخيرة من حكم حزب العدالة والتنمية بلايين الدولارات، وهو يقف وراء هذه الأحداث التي تستهدف أردوغان على حد قول أمر الله أشلر.

وينفي أن تكون حكومة أردوغان تمارس أسلمة تدريجية لتركيا ويؤكد أن تركيا دولة علمانية حسب الدستور وليست إسلامية، وكذلك لا توجد أي إشارة إلى الإسلام في النظام الداخلي لحزب الحرية والعدالة. ويتهم أشلر المعارضة بأنها لجأت إلى الشارع بعد أن فشلت في إسقاط حكومة العدالة والتنمية من خلال صندوق الاقتراع.