نقطة نظام: فاروق لو أوغلو

"تطوير حديقة غيزي لا علاقة له بمطالبة رئيس الوزراء التركي رجب طيّب أردوغان بالاستقالة، والموضوع يرتبط في الواقع بالديموقراطية في تركيا ومطالب الأجيال الشابة التي تدعمها شرائح كثيرة من السكّان على قاعدة حقوق الانسان والحريات الأساسية". هكذا لخّص فاروق لوغلو نائب رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض الاحتجاجات التركية. ونفى القيادي المعارض اتّهامات إردوغان للمعارضة بمحاولة إسقاطه في الشارع بعدما فشلت في ذلك عبر صناديق الاقتراع. ويتوقّع لوغلو لحزبه الفوز في الانتخابات المقبلة وهزيمة أردوغان. وفيما أقرّ بتحسّن اقتصادي في عهد أردوغان إلا أنه استدرك أن "التحسّن لم يؤثر على حياة عامّة الناس بل استفاد منه البعض". وقال إنه على رغم الخطوات التي اتّخذها رئيس الوزراء لتحقيق السلام مع "حزب العمّال الكردستاني" فإن مشكلة الإرهاب والمسألة الكردية لم تُحلا بشكل نهائي وجدّي.