نقطة نظام: أحمد العمري

ضيف هذا الأسبوع هو الشيخ أحمد العمري عضو "هيئة علماء المسلمين" في لبنان. يقول إن إعلان "الجهاد" في سوريا في المؤتمر الذي ترأسّه الشيخ يوسف القرضاوي في القاهرة "لا يعني أخذ قرار الحرب نيابة عن رؤساء الأمّة، ذلك أن الجامعة العربية ومنظّمة التعاون الإسلامي اعتبرتا أن الشعب السوري يتعرّض للظلم ولا بد من مؤازرته". وعن الفارق بين دعوة علماء السنّة إلى "الجهاد" وتدخّل "حزب الله" في سوريا، يقول إن الأخير لم يتوافق مع من هم في الداخل، "أما نحن فتوافقنا وتناغمنا مع دولنا العربية والإسلامية.

وأوضح أن الدعوة ليست موجّهة إلى السنّة فحسب، بل إلى الشيعة أيضا. ووصف العمري نظام الأسد بأنه "كافر ومرتدّ وخارج عن دين الله"، على حدّ تعبيره. أما عن أولوية "الجهاد" في فلسطين فقال إن القرضاوي وجميع العلماء كان لهم دور كبير في فلسطين منذ العام 1948 وأن ذلك لم يتوقف والدعوة مفتوحة وقائمة.