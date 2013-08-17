نقطة نظام: صالح مسلم محمد

ضيف هذا الأسبوع هو صالح مسلم محمد، زعيم حزب "الاتحاد الديمقراطي الكردي" في سوريا الذي قام مؤخراً بزيارة نادرة لإسطنبول بناءً على دعوة من الخارجية التركية، حيث أوضح للأتراك كما قال خطط أكراد سوريا لإقامة إدارة حكم ذاتي في مناطقهم الأمر الذي أثار قلق الأتراك لكنهم أيدوا الفكرة بحسب قوله.

وأكد أن موضوع "جبهة النصرة" المنخرطة في قتال مع أكراد سوريا كان على جدول أعمال الزيارة. وفي هذا السياق نقل الزعيم الكردي عن مسؤولين أتراك عدم قبولهم وجود "جبهة النصرة"، واصفين إيّاها بأنها خطرة عليهم بمقدار ما هي خطرة على الأكراد، ويجب مكافحتها من الجميع، على حد تعبيره.

القيادي الكردي نفى في المقابل، تهمة التواطؤ مع نظام الحكم السوري بشأن الحكم الذاتي في المناطق الكردية السورية، موضحاً أن المسألة ما زالت محل نقاش بين الأكراد والعرب والشرائح المجتمعية الأخرى في المنطقة. ويؤكد صالح مسلم محمد استعداد الأكراد للتعاون مع "الجيش السوري الحرّ" لكن ليس مع مجموعات مسلحة التي تختلف في مشاربها وأهدافها "ويرجع بعضها إلى العصور الوسطى"، على حد تعبيره.