نقطة نظام: رحيل غرايبة

ضيف حلقة هذا الأسبوع هو الدكتور رحيّل غرايبة القيادي في الحركة الإسلامية في الأردن الذي اعتبر يقول ما حدث في مصر درساً وعبرةً ليس لـ "الإخوان المسلمين" فحسب بل لجميع القوى السياسية والأنظمة والدول العربية والإسلامية.ودعا جميع الأطراف إلى مراجعة رؤاها السياسية لأن "لا أحد فوق النقد والمراجعة،".بحسب تعبيره. وأكّد القيادي الإسلامي الأردني أن ما حدث في مصر كان له أثر كبير على الحراك الشعبي في المملكة وخارجها. وأشار إلى أن الحراك الشعبي الأردني تلقّى ضربتين: الأولى، من أحداث سوريا والثانية، من أحداث مصر. وطالب الدكتور غرايبة بأن يستقلّ حزب "جبهة العمل الإسلامي" الذراع السياسية لـ "الإخوان" في إدارة العملية السياسية وأن يطوّر تجربته بعيداً من وصاية الحركة الإسلامية.