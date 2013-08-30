نقطة نظام: سليم إدريس

ضيف هذا الأسبوع هو اللواء سليم إدريس، رئيس هيئة أركان "الجيش السوري الحرّ" للرد على مجموعة أسئلة، أبرزها: ما احتمالات الضربة العسكرية لسوريا بعد واقعة الكيماوي في الغوطة؟ ما دور "الجيش الحر" في حال حدوث تطور من هذا القبيل، وهل هو قادر على ضبط الأمور ومنع الانفلات الأمني وانتشار الفوضى في حال تداعي النظام؟ والسؤال الأهم هو عن مدى سيطرة القيادة العسكرية للثوار على المقاتلين على الأرض، ولاسيما الذين يعملون تحت رايات "جهادية"؟ وهل صرف الكيماوي النظر عن المطالب الملحة لـ "الجيش الحر" بشأن السلاح ومناطق الحظر الجوي؟